Quarantaine intelligente : lancement de l'application eRouška

Depuis le 11 avril, les habitants de la République tchèque peuvent commencer à utiliser l'application eRouška, préparée par des experts travaillant sur la plate-forme COVID19CZ.

L'application est l'un des éléments du plan de quarantaine intelligente et est destinée à aider les hygiénistes à retrouver les personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive au coronavirus.

Plus d'infos ici : https://erouska.cz/ L'application est disponiple pour Android et devrait bientôt l'être pour iOS. Le plan de quarantaine intelligente est en cours de test en Moravie du Sud et sera progressivement étendu à l'ensemble du pays afin de contrôler la propagation de la maladie.