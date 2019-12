Qualité de vie : Prague veut s’inspirer de Vienne

La ville de Prague signera prochainement un accord de partenariat avec Vienne qui prévoit une coopération dans les domaines des transports, du logement et de l’environnement. C’est ce qu’a annoncé le maire de la capitale, Zdeněk Hřib (Parti des Pirates). « C’est une ville qui, historiquement et géographiquement, est proche de nous et dont nous pouvons nous inspirer, a-t-il expliqué. Vienne figure depuis longtemps aux premières places en termes de qualité de vie. » Prague enviage de passer des accords similaires également avec les capitales des trois pays du groupe de Visegrád (V4 – Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque).

Récemment, le conseil municipal a donné son aval à la signature d’un accord de partenariat avec Taipei, la capitale de Taïwan, qui fait suite à la résiliation, en octobre dernier, de l’accord avec Pékin. Zdeněk Hřib avait justifié cette décision en expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au refus de la partie chinoise de discuter de la suppression de la mention faisant état de la reconnaissance par Prague de la politique d’une Chine unique.