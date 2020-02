Projections climatiques de l’AEE : plus d’incendies et de crues éclair en Tchéquie à la fin du XXIe siècle

La très sérieuse Agence européenne de l’environnement a récemment publié une série de cartes qui s’attachent à représenter les conséquences du réchauffement climatique sur notre continent. Les chercheurs de l’institution se sont projetés sur la fin du XXIe siècle et si la République tchèque, pays enclavé au cœur de l’Europe centrale, n’est pas concerné par la montée du niveau de la mer, elle ne sera pas non plus épargnée par les catastrophes naturelles à répétition. Une des cartes est spécifiquement consacrée à l’Europe centrale, et comme nombre de ses voisins, la République tchèque devra probablement faire face à une augmentation du nombre d’incendies en raison de la sécheresse, à la multiplication des précipitations torrentielles et de crues éclair. Les régions du nord de la Moravie, de la Bohême centrale sont tout particulièrement concernées, ainsi que l’ensemble de la Slovaquie, la Hongrie et l’est de la Pologne.