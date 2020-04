Probablement pas de réouverture des écoles avant la rentrée prochaine

Les écoles ne rouvriront sans doute pas pour tous les étudiants d'ici la fin juin, a fait savoir l'épidémiologiste Roman Prymula, à l'occasion d'un entretien pour le site Seznam.cz. Selon lui, les élèves des niveaux supérieurs, et notamment ceux qui doivent passer des examens d'entrée dans le secondaire ou dans les universités, pourraient reprendre le chemin de l'école plus tôt, mais les plus jeunes écoliers ne retrouveront sans doute les bancs de l'école qu'à la rentrée prochaine.

La responsable des services d'hygiène Jarmila Rážová avait tenu des propos similaires lundi lors d'un entretien pour la Radio tchèque.

Toutes ces questions, et d'autres encore, doivent être discutées ce mardi par le gouvernement tchèque qui doit présenter une feuille de route de déconfinement progressif en trois étapes.

A noter en fin que quelque 6 000 personnes soutiennent une pétition demandant au ministre de la Santé le retour volontaire des enfants à l'école. Une autre pétition, signée par environ 91 000 personnes, soutient en revanche le maintien de la fermeture des établissements scolaires jusqu'à la fin officielle de l'année scolaire.