Prix des logements : Eurostat constate une forte inflation en République tchèque

Le taux d’inflation moyen des prix du logement au cours du dernier trimestre 2018 s’est élevé à 9,9% en République tchèque. Il s’agit également d’une hausse de 1,1% par rapport au troisième trimestre. Parmi les pays membres de l’Union européenne, la République tchèque affiche la troisième plus forte inflation annuelle, selon les données publiées, ce jeudi, par Eurostat, l’office statistique de l’UE. Seules la Slovénie (+18,2%) et la Lettonie (+11,8%) présentent des taux plus élevés.

A titre de comparaison, le prix des logements, tel que mesuré par l'indice des prix des logements, a augmenté de 4,2% tant dans la zone euro que dans l’ensemble l'UE au quatrième trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l'année précédente, peut-on lire dans le rapport d’Eurostat. A noter que parmi les dix pays où sont observées les augmentations les plus importantes, six appartiennent à l’ancien « bloc de l’Est ».