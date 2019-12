Prix de l'autorité morale décernés à Prague

Emil Boček, dernier survivant des pilotes tchécoslovaques de la RAF pendant la Deuxième Guerre mondiale, a remis samedi soir le prix de l'autorité morale à neuf personnes de République tchèque et de Slovaquie, selon la télévision tchèque. Ces prix ont été remis pour la première fois lors d'un concert de Noël organisé par des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale.

Parmi les récipiendaires figurent le chef de l’Église catholique tchèque, le cardinal Dominik Duka ou le directeur de l’hôpital militaire central de Prague, Miroslav Zavoral, .

Emil Boček, 96 ans, a également décerné un autre honneur, la médaille commémorative Emil Boček. Il a été décerné à des des soldats et des officiers de police actifs ainsi qu'aux ministres de l'intérieur et de la défense, Jan Hamáček et Lubomír Metnar.