Presse : l'UEFA refuse la demande de décaler le match de foot entre Tchéquie et Angleterre

L'officier en charge des affaires liées au football dans la police anglaise a adressé un courrier à l'UEFA pour demander de modifier la date ou le lieu du match entre la Tchéquie et l'Angleterre prévu vendredi soir à Prague, à cause des risques de débordements suite à une rencontre organisée en début de week-end dans une ville connue pour son alcool bon marché. La demande n'a pas été acceptée.

"J'ai envoyé une lettre à l'UEFA. Je pense que c'est dommage car on ne peut pas ignorer le risque. On préfère éviter que les problèmes puissent se développer plutôt que devoir les gérer dans la nuit et le regretter par la suite", a expliqué Mark Roberts dans la presse britannique.

Plus de 6000 supporters anglais pourraient faire le déplacement vers la capitale tchèque pour ce match de qualification pour l'Euro.