Presse : Lidové noviny à la gloire du gouvernement

"(...)La coalition gouvernementale qui dirige le pays depuis déjà sept ans a déjà prouvé à de nombreuses reprises qu'elle savait comment diriger le pays, comment réduire la dette, qu'elle comprenait l'économie et l'argent, donc on peut s'attendre à ce qu'elle contrôle la crise économique attendue, même si elle a déjà fait - et fera sûrement encore - quelques erreurs ou pris quelques décisions confuses" : c'est ce qu'on peut lire dans l'éditorial signé ce samedi par le rédacteur en chef du quotidien Lidové noviny (LN), nommé il y a sept ans, après le rachat du journal par le groupe fondé par l'actuel Premier ministre Andrej Babiš (devenu ministre des Finances en 2013).

Les commentaires sur cet éditorial sont nombreux sur les réseaux sociaux, certains rappelant la propagande communiste dans le quotidien Rudé právo. Publié à nouveau en kiosques il y a exactement 30 ans après avoir été distribué en samizdat, LN était pourtant l'un des symboles de la révolution de velours.