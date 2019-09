D’après des documents du ministère des Affaires étrangères, auxquels le quotidien Deník N a eu accès, les relations entre Prague et Pékin ne sont pas au beau fixe. Selon des sources diplomatiques, Pékin aurait recours de manière récurrente à des tactiques de « brimades, d’intimidation et de punition » envers les représentants tchèques, en représailles des positions du maire de Prague, Zdeněk Hřib (Pirates) et d’autres politiciens tchèques vis-à-vis de Taïwan et du Tibet.

Selon le quotidien, plusieurs contrats, pour lesquels le président Zeman avait aidé à la négociation en Chine, seraient d’ailleurs menacés. Connu pour ses sympathies prochinoises, ce dernier a réagi au boycott par la Chine de certains événements culturels tchèques dont la tenue a été récemment annulée : une décision « imprudente, mais compréhensible », a-t-il estimé.