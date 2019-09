Presse - Le Monde : annonce de la signature du droit d'agrément par MM. Pigasse et Křetínský

Xavier Niel, coactionnaire depuis 2010 du quotidien français « Le Monde », a annoncé qu’il allait proposer la création d’une fondation permettant de « sanctuariser » l’indépendance du journal après les récents changements et l'arrivée du Tchèque Daniel Křetínský dans le capital du groupe Le Monde.

« Xavier Niel a pris connaissance avec soulagement de la décision de Matthieu Pigasse et Daniel Křetínský de signer un accord d’agrément sur lequel ils s’étaient engagés l’un et l’autre en octobre 2018. Il a également noté la volonté de Matthieu Pigasse de revenir sur l’accord que ce dernier avait conclu avec le Groupe Prisa et d’acheter désormais conjointement et à égalité avec lui les 20% du capital de LML détenus par Prisa », peut-on lire dans un communiqué diffusé jeudi.

Une assemblée générale des salariés du Monde est prévue ce jeudi après-midi.