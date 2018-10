Presse : l'ancienne police secrète communiste avait un dossier sur l'actuel président américain Donald Trump

Selon l'hebdomadaire tchèque Respekt, l'ancienne police secrète communiste tchécoslovaque (StB) avait autrefois un dossier sur l'actuel président américain Donald Trump. Des informations que l’hebdomadaire publie dans sa nouvelle édition, et acquises en collaboration avec le quotidien britannique The Guardian. L’objectif de la StB, qui partageait ce dossier sensible avec les services de renseignement, était de déterminer les liens de la famille Trump avec les cercles gouvernementaux et de pouvoir aux Etats-Unis. La StB avait réussi à glaner des informations sur la famille de l’actuel président américain, sur ses affaires et sur ses ambitions présidentielles.

D’après Respekt, c’est le mariage de Donald Trump avec Ivana Zelníčková, originaire de la Tchécoslovaquie, qui avait été le déclencheur de cette surveillance. Le dossier sur le couple, intitulé Ivana, a été ouvert un an après leur mariage, en avril 1978, par la section de la police secrète de la ville de Gottwaldov (Zlín), d’où provenait la future Ivana Trump. Les premières années, c’est le père d’Ivana Trump lui-même qui était l’informateur privilégié de la police secrète. Selon l’hebdomadaire tchèque, se référant au dossier, les ambitions présidentielles de Donald Trump remonteraient à 1986, ambitions qu’il aurait alors abandonnées en raison de son âge (41 ans), à l’époque.