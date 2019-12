Présentée à Arles, « Evokativ » de Libuše Jarcovjáková a été élue Expo photos de l’année par The Guardian

Temps fort de la 50e édition des Rencontres de la photographie qui s’est tenue à Arles de juillet à septembre derniers, « Evokativ », la grande exposition présentant une partie de l’œuvre de Libuše Jarcovjáková, a été élue meilleure exposition-photos de l’année par le quotidien britannique The Guardian.

A travers ses clichés et autres portraits d’époque, Libuše Jarcovjáková offre un regard tout personnel et authentique, souvent aussi très décalé et marquant, sur la vie dans la Tchécoslovaquie communiste depuis les premières années qui ont suivi l’écrasement du Printemps de Prague jusqu’à la révolution de Velours. Avec toujours, au centre de son attention, les personnes qui gravitaient alors autour de l’artiste tchèque. L’exposition à Arles a été coorganisée par le Centre tchèque de Paris.

A noter pour les amateurs qu’un livre « Evokativ » (Editions Untitled) est également disponible en anglais.