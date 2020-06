Premières épreuves du baccalauréat ce lundi

En Tchéquie, le baccalauréat commence lundi, avec les épreuves de mathématiques et de français pour ceux qui étudient la langue de Molière. 68 036 bacheliers vont bûcher sur les différentes matières obligatoires et/ou optionnelles. Mardi sera dédié à l'épreuve obligatoire de tchèque et d'autres langues étrangères.

D'ordinaire organisé en avril et en mai, l'examen final de fin d'études secondaires a été décalé en raison de la pandémie et va se dérouler dans un contexte de mesures d'hygiène renforcées. Si les élèves n'auront pas l'obligation de porter le masque, le ministère de l'Education a appelé les équipes pédagogiques à la vigilance en termes de désinfection et de respect des deux mètres de distance réglementaires.