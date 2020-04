Prague veut lancer les travaux de réaménagement de la place Venceslas

En dépit des complications liées à la propagation du coronavirus, la mairie de Prague a fait savoir via son porte-parole qu'elle entendait lancer les travaux de réaménagement de la place Venceslas, en commençant. La première phase de ces travaux concerne la zone entre l'arrêt de métro Můstek et la rue Vodičkova et s'élève à quelques326,6 millions de couronnes.

La deuxième phase des travaux concernera à l'avenir le haut de la place où, d'après le projet adopté, les tramways devraient faire leur grand retour. Le projet retenu est celui du bureau d'architectes Cigler Marani et remonte à 2005.