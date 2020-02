Prague veut créer un musée archéologique

La direction du Musée de la ville de Prague souhaite faire construire un nouveau bâtiment, dans le quartier de Těšnov, qui pourrait accueillir un musée archéologique, afin de pallier au manque de place actuel. Le Musée de la ville de Prague possède plus d’un million d’objets issus du fonds archéologique. Pour l’heure, l’idée n’en est qu’au stade de projet et il n’est pas clair si et quand le bâtiment verra le jour.

De même, le Musée manque d’espaces d’exposition pour les XIXe, XXe, et XXIe siècles. La direction espère pouvoir faire, à terme, l’acquisition d’un bâtiment existant, situé non loin de là : le palais Desfours.