Prague : un nouveau musée de la mémoire du XXe siècle en gestation

Les conseillers municipaux de Prague ont convenu lundi à l’unanimité de créer un musée de la mémoire du XXe siècle qui se concentrera sur l’histoire des régimes totalitaires en Tchécoslovaquie. Le conseil municipal doit soumettre la proposition à un vote formel le 19 septembre.

Au total, 30 associations civiques et organisations sociales rassemblant d'anciens prisonniers politiques, éducateurs et chercheurs ont exprimé leur soutien à la création du nouveau musée.

Si approuvé, le conseil d'administration du musée sera probablement composé notamment par l’historien et écrivain Jiří Padevět, le directeur de l'association Post Bellum Mikuláš Kroupa et l’historien Petr Blažek de l’Institut pour l’étude des régimes totalitaires. La ville de Prague entend débloquer 10 millions de couronnes pour la mise en oeuvre et table sur l'obtention d'autres fonds, européens notamment.