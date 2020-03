Prague : les espaces souterrains s’ouvrent au public

Des visites insolites dans les lieux souterrains sont organisées ces samedi et dimanche à Prague. Plus précisément, dix sites s’ouvrent au public : il peut accéder pour la première fois aux casemates de Prague-Podolí ou encore au bunker anti-nucléaire reliant les quartiers de Žižkov et de Karlín, sans oublier le sous-sol du Théâtre national ou les espaces souterrains gothiques du théâtre Ungelt, situé au cœur de la Vieille-Ville.

Le campus Hybernská propose ce week-end des conférences sur le métro pragois, ainsi que sur les anciennes mines et galeries souterraines qui se trouvent dans la région des Monts métallifères (Krušné hory).