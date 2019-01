Prague : le centre social autonome Klinika à nouveau sous la menace d'une expulsion

Actif depuis quatre ans dans le quartier de Žizkov, le centre social autonome Klinika est à nouveau sous la menace d'une expulsion. L’Administration des voies de chemin de fer (SŽDC), qui est propriétaire du bâtiment occupé, entend procéder à son évacuation jeudi. Cette autorité dit vouloir récupérer l'édifice pour l'usage de ses employés. Les membres du centre Klinika estime eux que le bâtiment serait inoccupé, comme il l'était quand ils l'ont investi en 2014. Dans un communiqué de presse, ils soulignent leur apport à la vie culturelle, sociale et politique à Prague et indiquent que la municipalité de la ville et la mairie du troisième arrondissement souhaiteraient la régularisation de la situation actuelle.

Un rassemblement en soutien à Klinika est prévu jeudi matin. "Le collectif a décidé de se défendre face à l'évacuation avec un happening non-violent", lit-on dans le communiqué des membres de cette structure.