Prague interdit les lanternes volantes

Les lanternes volantes sont désormais interdites à Prague, ainsi en a décidé jeudi le conseil municipal de la capitale tchèque. Cette interdiction sera intégrée à l’arrêté en préparation qui prévoit de limiter les artifices de divertissement. La réglementation actuelle interdit les artifices de divertissement amateur toute l’année hormis à la Saint-Sylvestre et à Nouvel an. La municipalité de Prague envisage actuellement l’interdiction totale des pétards et des feux d’artifice non-professionnels.

Ces lanternes, dites également célestes, ont des ballons à air chaud traditionnels utilisés depuis plusieurs siècles en Asie du Sud-Est. Récemment, une mère et ses deux filles ont reconnu être à l’origine de l’incendie du zoo de Krefeld, en Allemagne, après avoir envoyé des lanternes volantes, pourtant interdites, la nuit du Nouvel An. Une trentaine d’animaux avaient péri.