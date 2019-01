Prague : fin des opérations d'évacuation du centre social autonome Klinika

L’Administration des voies de chemin de fer (SŽDC) a annoncé avoir définitivement repris la main sur le bâtiment dont elle est le propriétaire dans le quartier de Žizkov à Prague et qui était occupé depuis 2014 par le centre social autonome Klinika, un lieu emblématique de la vie culturelle et politique alternative de la capitale. Un huissier de justice l'a affirmé dans une déclaration aux journalistes ce vendredi. Les opérations d'évacuation avaient débuté la semaine passée. Jusqu'à ce jeudi, des membres du centre et des sympathisants se relayaient sur le toit du bâtiment pour protester contre l'expulsion.

Dans un communiqué de presse, avant l'évacuation, le centre Klinika soulignait son apport à la vie culturelle, sociale et politique à Prague et indiquaient que la municipalité de la ville et la mairie du troisième arrondissement étaient pourtant en faveur de la régularisation de site. L’Administration des voies de chemin de fer dit vouloir reconstruire un nouvel édifice à cet endroit.