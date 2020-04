Prague et Zagreb discutent du retour des touristes tchèques en Croatie cet été

Malgré la crise sanitaire actuelle, la fermeture des frontières et les restrictions de déplacement, la République tchèque et la Croatie réfléchissent à la mise en place de mesures qui permettraient aux touristes tchèques de séjourner en Croatie cet été. La côte de la mer Adriatique est traditionnellement une destination privilégiée des touristes tchèques. Vendredi, les Premiers ministres des deux pays, Andrej Babiš et Andrej Plenkovic, se sont entretenus sur le sujet.

« Dans le cadre des excellentes relations entre la Croatie et la République tchèque, nous avons convenu que les ministres du Tourisme proposeront un modèle acceptable pour permettre la venue des touristes tchèques en Croatie », a annoncé Andrej Plenkovic sur son compte twitter. Celui-ci a ainsi démenti l’information de l’Equipe de défense civile croate selon laquelle l’instauration de couloirs aériens et terrestres permettant le passage des touristes n’était pas envisagée.