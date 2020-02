Prague et Vienne s’apprêtent à signer un accord de partenariat

Les conseillers municipaux ont adopté, jeudi, un projet d’accord de partenariat entre Prague et Vienne. Cet accord prévoit une coopération étroite entre les deux capitales dans les domaines du transport, de la culture, de l’informatique ou encore de la sécurité. L’accord devrait être signé pour une période de cinq ans.

Pour rappel, en 2019, le maire de Prague, le Pirate Zdeněk Hřib a signé, avec les maires de Bratislava, Varsovie et Budapest, un accord de partenariat appelé Pacte des villes libres. Un autre accord de coopération dans les domaines économique, commercial et culturel a été conclu, début janvier, par les maires de Prague et de Taipei.