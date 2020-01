Prague et Taipei ont signé un accord de partenariat

Les maires de Prague, le Pirate Zdeněk Hřib, et de Taipei, Ko Wen-je, ont signé, ce lundi à Prague, un accord de partenariat, conformément à ce qui avait été annoncé en décembre dernier. Apolitique, ce document porte sur une coopération dans les domaines économique, commerciale et culture entre les capitales tchèques et taiwanaise. Trois autres mémorandums ont également été conclus, par exemple pour des échanges entre les jardins zoologiques.

La coopération entre Prague et Taipei a été lancée en 2001. Tandis que la Chine considère Taïwan comme une de ses provinces, Prague et Pékin ont rompu, à l’automne dernier, l’accord de partenariat qui existait en raison du refus de la partie chinoise de retirer la mention figurant dans le contrat faisant état de la reconnaissance de la politique d’une Chine unique. Les dirigeants pékinois ont reproché à leurs homologues tchèques une grossière ingérence dans les affaires intérieures de leur pays.