Prague 6 : la statue de Koniev divise toujours

Les autorités de Prague 6 ont ordonné que les échafaudages et les bâches entourant la statue controversée du maréchal soviétique Ivan Koniev soient démontés après la rassemblement d'environ 200 personnes sur le site lundi, qui protestaient contre la décision de dissimuler la statue.

La manifestation a suivi une semaine d'incidents isolés au cours desquels la bâche a été démolie et remplacée. L'administration locale a fait dissimuler le monument, qui a été vandalisé à plusieurs reprises, en disant qu'il s'agissait du moyen le moins cher et le plus simple de le protéger.

Le maire de Prague 6 Ondřej Kolář a demandé que la statue du maréchal controversé soit déplacée sur le terrain de l'ambassade de Russie, voire "au Château de Prague si le Président y tient".