Pour le Premier ministre tchèque, l’ambassadeur de Chine à Prague devrait être remplacé

La Chine devrait rappeler et remplacer son ambassadeur à Prague, a fait savoir ce mardi le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, en raison d’une lettre transmise aux autorités tchèques le 10 janvier dernier, menaçant ces dernières de représailles contre les entreprises tchèques si le président du Sénat, Jaroslav Kubera, décédé entre temps, réalisait son projet de déplacement à Taïwan. Rédigée en tchèque, la lettre avait été envoyée à la chancellerie du président tchèque Milos Zeman, et suggérait que des entreprises tchèques importantes, comme le constructeur Skoda, la société de crédit à la consommation PPF ou le fabricant de pianos Petrof, pourraient avoir a subir des conséquences. Une réunion consacrée à la politique étrangère doit se dérouler mercredi entre le président tchèque, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et les présidents des deux chambres du Parlement.