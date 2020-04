Pour le ministre de la Santé, voyager sans restrictions ne sera toujours pas possible cet été

Voyager sans restrictions comme cela était possible avant la propagation du coronavirus ne sera pas possible cet été. C’est ce qu’a confirmé le ministre de la Santé, Adam Vojtěch, ce samedi, lors d’une conférence de presse. S’il a admis que les vacanciers pourraient être autorisés à se rendre dans certains pays où le risque de contamination est peu élevé, notamment en Slovaquie voisine et en Croatie, deux destinations privilégiées des touristes tchèques, et que des négociations allant dans ce sens avaient été entamées, il a également souligné que tout dépendra de l’évolution de la pandémie et que prendre une décision sur la base des données actuelles serait prématuré.

« Je peux l’imaginer pour certains pays, mais certainement pas comme cela était possible avant la pandémie. Je ne pense que cela (voyager à l’étranger) soit une question pour les semaines à venir et peut-être même pour cet été », a déclaré le ministre. Toujours selon lui, aucun pays n’est sans risque du point de vue d’une possible contamination.