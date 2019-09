Pour la 14e année consécutive, les Tchèques ont pu « vivre leurs villes autrement »

Quelque 85 rues, places et recoins de Prague et trente autres villes et communes tchèques se sont transformées, ce samedi, en des lieux de rencontres et d’échanges grâce au festival « Zažít město jinak » (« Vivre la ville autrement »). Organisée par Auto*Mat, une association qui lutte pour limiter la place et le rôle de la voiture à Prague notamment, cette manifestation encourage traditionnellement les habitants de ces quartiers à venir rencontrer leurs voisins et à partager un espace public dont les voitures sont exclues.

Pour la quatorzième année consécutive, différents concerts, conférences, ateliers, pièces de théâtre et autres animations étaient proposés au public tout au long de la journée. Le thème retenu pour cette année est lié à au 30e anniversaire de la révolution de Velours.