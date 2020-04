Pour certaines raisons justifiées, il pourrait être possible de voyager de nouveau à l’étranger

L’équipe chargée de la gestion de la crise sanitaire va proposer au gouvernement de lever l’interdiction de voyager à l’étranger depuis la République tchèque à compter du 14 avril. Ces autorisations ne seraient toutefois accordées que pour des motifs bien précis, les frontières restant fermées. L’annonce a été faite par le ministre de l’Intérieur et responsable de cette équipe, Jan Hamáček, ce lundi.

Selon ce dernier, les conditions de sortie du territoire seraient les mêmes que pour les déplacements à l’intérieur du pays. « Si je simplifie : il ne sera pas possible d’aller à Dresde pour faire des courses, mais s’il existe une raison fondée de voyager, alors ce sera possible », a-t-il expliqué. Les conditions doivent encore être définies et vont faire l’objet de discussions. Le ministre a néanmoins indiqué qu’il souhaitait que les règles soient les plus claires possible.