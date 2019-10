Population tchèque : 10 649 800 habitants

La population de la République tchèque a augmenté de près de 40 000 personnes en 2018 pour atteindre 10 649 800 personnes, selon les données publiées jeudi par l'Office tchèque des statistiques. C'est la plus forte augmentation depuis la fin de la seconde Guerre mondiale.

Comme ces dernières années, l'immigration, principalement en provenance d'Ukraine et de Slovaquie, est la principale raison de cette augmentation.

La plus forte augmentation de la population a été enregistrée dans le groupe d’âge des plus de 65 ans, qui a augmenté de 46 400 à plus de deux millions, alors que la population en âge de travailler continue de diminuer.

Le nombre de mariages en 2018 est passé à 54 470, un record depuis 10 ans, tandis que le nombre de divorces est tombé à 24 313, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis 2000.