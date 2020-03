"Pont aérien" entre Prague et la Chine pour ramener du matériel médical

Un "pont aérien" avec sept appareils en tout doit permettre de ramener des cargaisons importantes de matériel médical dans les prochains jours, dont des masques et des tests de dépistage du coronavirus.

Le ministre tchèque de l'Intérieur Jan Hamáček a précisé que le premier avion, de la compagnie China Eastern, devait atterrir à Prague vendredi matin, avec à bord 7 millions de masques. Vendredi après-midi, un autre avion devrait amener jusqu'à Prague une centaine de tonnes de matériel médical.

Le manque de masques, respirateurs et autre matériel sanitaire est un sujet d'inquiétude et de débats depuis plusieurs jours dans le pays. De nombreux Tchèques ont résolu le problème en se fabriquant eux-mêmes leurs masques. Les scouts tchèques en ont cousu pour les patients des hôpitaux du pays et pour les séniors.