Plzeň célèbre le 74e anniversaire de sa libération par l’Armée américaine

Début, ce vendredi, à Plzeň (Bohême de l’Ouest) des « Fêtes de la liberté », un événement qui a pour objectif de commémorer le 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le la libération de la ville par l’armée américaine. Les festivités s’y poursuivront tout au long du week-end. Le public pourra notamment assister, dimanche, au défilé dans les rues du centre-ville du traditionnel Convoi de la liberté, composé de plus de 200 véhicules militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Des anciens combattants américains et belges participent à cette grande « Fête de la liberté » à Plzeň qui accueille chaque année des dizaines de milliers de personnes.

Un autre convoi militaire traverse, jusqu’au 8 mai prochain, la région de Bohême de l’Ouest : plusieurs dizaines d’anciens véhicules militaires américains s’arrêteront à Domažlice, Klatovy, Tachov, Rokycany et dans d’autres communes encore.