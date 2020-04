Plusieurs types de commerces rouvrent au public ce jeudi

Alors que l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 30 avril, quelques mesures visant à assouplir le régime de confinement entrent en vigueur ce jeudi. Certains commerces et services rouvrent en effet leurs portes : matériaux de construction, bricolage, quincailleries, déchetteries, marchands de cycles, chaussures, textile pour enfants, autant de biens et services désormais accessibles à la population. Depuis mardi déjà, il est par ailleurs de nouveau possible de sortir de chez soi pour une virée à vélo ou un footing dans la nature, sans avoir à se couvrir les voies respiratoires. Certains centres sportifs sont également accessibles sous certaines conditions.

Si le déconfinement total n'est pas encore à l'ordre du jour, ces quelques mesures laissent espérer une levée progressive de la quarantaine dans le pays. Mercredi, le ministre de la Santé Adam Vojtěch (ANO) a annoncé que la République tchèque avait maîtrisé la propagation incontrôlée du Covid-19 et le pays peut commencer à se préparer à un retour progressif à la normale.

D'autres mesures devraient suivre la semaine prochaine, une fois les fêtes de Pâques passées, moment où il est également prévu que le système dit de « quarantaine intelligente », un dispositif de suivi des personnes sur la base des données de leurs téléphones portables et de leurs cartes bancaires, soit étendu à tout le territoire.