Plusieurs personnalités distinguées par le festival Mene Tekel

La 13e édition du festival international Mene Tekel contre le totalitarisme a été lancée dimanche soir, à Prague, avec la remise de prix distinguant des personnalités tchèques ayant été persécutées pour leur opposition aux régimes nazi et communiste.

Plusieurs personnalités ont été ainsi faites « Dame » et « Chevalier de la Culture tchèque ». Parmi elles, l'écrivaine et survivante de la Shoah, Erika Bezdíčková, l'écrivaine et activiste Helena Havlíčková, le chef d'orchestre Libor Pešek, le rabbin, écrivain et dramaturge Karol Sidon. Le chanteur et dissident Karel Kryl a également été distingué à titre posthume.