Plusieurs manifestations à Prague ce jeudi pour la venue de Marine Le Pen et Geert Wilders

Plusieurs manifestations se tiendront dans le centre de Prague ce jeudi, journée qui sera marquée par la visite notamment de Marine Le Pen et de Geert Wilders. La présidente du Rassemblement national et le chef du Parti pour liberté ont répondu à l’invitation lancée par Tomio Okamura, leader du parti Liberté et démocratie directe (SPD), principale formation d’extrême-droite en République tchèque. Marine Le Pen et Geert Wilders prendront part à une manifestation contre l’Union européenne sur la place Venceslas, et ce dans le cadre du lancement de la campagne du SPD pour les élections au Parlement européen.

Dans le même temps, deux autres manifestations organisées par des opposants à Tomio Okamura se tiendront dans la partie basse de la place Venceslas et sur la place de la Paix (náměstí Míru), le tout sous une surveillance renforcée de la police. Selon les informations disponibles sur le site de la municipalité de Prague, entre 5 000 et 10 000 personnes sont attendues pour le rassemblement du SPD.