Plus de la moitié des prostituées en République tchèque sont des mères célibataires

Quelque 13 000 femmes proposent des services sexuels payants en République tchèque, selon des données fournies, ce jeudi, par l’association Rozkoš bez rizika (Le plaisir sans risque). Plus de la moitié de ces prostituées sont des mères célibataires. Leur âge moyen est de 30 ans et 82 % de ces femmes sont tchèques, contre environ 60 % il y a encore dix ans de cela. Par ailleurs, 13 % ont au moins trois enfants.

Selon l’association, qui lutte contre les préjugés et dont la mission consiste à aider les prostituées, il convient toutefois de considérer ces chiffres avec réserve. De nombreuses femmes n’avouent pas la nature de leur activité et préfèrent garder l’anonymat. Le but à plus long terme de Rozkoš bez rizika est de parvenir à une décriminalisation de la prostitution et ainsi donc à sa reconnaissance légale en République tchèque.