Plus de 6000 écoles concernées par la grève des enseignants prévue mercredi

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats d'enseignants de l'Education nationale pour la journée de mercredi et plus de 6000 écoles seraient concernés selon les données disponibles lundi midi, soit plus de la moitié du nombre total d'établissements scolaires publics que compte le pays.

Les syndicats ne sont pas satisfaits par les promesses qu'ils estiment non tenues par le Premier ministre et son ministre de l'Education nationale (tous les deux du parti ANO), qui ont annoncé une augmentation des salaires de 8%.