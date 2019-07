Plus de 3 200 médecins étrangers travaillent en Tchéquie

Selon un reportage diffusé par la Radio tchèque ce dimanche, un peu plus de 3 200 médecins ayant étudié à l’étranger travaillent actuellement en République tchèque. Les chiffres ont été communiqués par la Chambre des médecins tchèque (ČLK).

Les Slovaques sont les plus nombreux, suivis des Ukrainiens, des Russes, des Polonais ou encore des Biélorusses, essentiellement en raison de la proximité des langues et des mauvaises conditions de travail dans le domaine de la santé dans ces différents pays. Pour la République tchèque, l’emploi de ces médecins étrangers permet de compenser les départs des médecins tchèques à l’étranger, notamment en Allemagne et en Autriche voisines.

Selon la ČLK, près de 2 800 médecins slovaques travaillent aujourd’hui en République tchèque, résultat d’une croissance régulière ces vingt dernières années. Toutefois, leur nombre stagne désormais en raison de l’amélioration des conditions en Slovaquie.