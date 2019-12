Plus de 2 500 points de ventes de carpes à l’approche des fêtes

Comme de tradition à l’approche des fêtes de Noël, la vente de carpes dans la rue a commencé un peu partout en République tchèque. Cette année, l’Administration vétérinaire tchèque a enregistré 2 587 points de vente du plat principal de Noël, soit 200 de plus que l’année dernière. De grandes bassines avec des carpes vivantes sont installées dans 230 endroits à Prague. En moyenne à l’échelle nationale, le kilo de poisson se vend cette année à un peu moins de 100 couronnes (3,90 euros).

Les vendeurs les tuent et les vident sur place ou les vendent vivantes à emporter. Dans 16 villes du pays, les défenseurs des animaux organisent ce samedi des protestations contre cette tradition tchèque qu’ils estiment barbare.

Panée et accompagnée d'une salade de pommes de terre, la carpe est le plat traditionnel dans les foyers tchèques le soir du réveillon. Toutefois, la jeune génération préfère de plus en plus les produits moins locaux, comme le saumon par exemple.