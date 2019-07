Plus de 160 000 personnes susceptibles d'une dépendance aux jeux de hasard

Selon un rapport du Centre national d'observation des drogues et de la dépendance, environ 164 000 personnes âgées de plus de 15 ans peut avoir un problème de dépendance aux jeux de hasard. Le rapport indique que 60 000 de ces personnes sont des joueux compulsifs et pathologiques, et qu'environ 13 000 jeunes de moins de 18 ans, ne sont pas capable de contrôler leur addiction.

Le rapport, établi pour la cinquième fois, doit être présenté au gouvernement tchèque lundi. Les chiffres ont toutefois tendance à baisser ces dernières années. L'an dernier, les Tchèques ont dépensé jusqu'à 249,5 milliards de couronnes dans les jeux de hasard, perdant quelque 31,3 millions de couronnes.