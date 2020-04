Plus de 10 000 auto-entrepreneurs ont interrompu leur activité depuis début mars

Plus de 10 000 auto-entrepreneurs ont interrompu leur activité depuis le début du mois de mars, soit une hausse de 46% par rapport à l'an dernier, selon une étude de l'agence Bisnode. Le nombre le plus important d'interruption d'activité concerne les secteurs de l'alimentaire et de la coiffure.

Cette hausse rapide est liée aux mesures de restriction décidées par le gouvernement tchèque afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus dans le pays qui a conduit à la fermeture obligatoire de nombreux magasins, restaurants et autres services. Selon une analyste de l'agence Bisnode, cette interruption permet aux personnes concernées de faire valoir leurs droits au Bureau du travail, équivalent de Pôle emploi.