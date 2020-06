Plan de relance franco-allemand : le PM tchèque appelle à une position commune du V4

Le groupe de Visegrád (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie) doit trouver une position commune face au plan de relance franco-allemand, a fait savoir mercredi le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, en compagnie de son homologue slovaque Igor Matovič. Ce plan de relance post-coronavirus, qui doit être validé par tous les Etats-membres, prévoit que la Commission s’endette à hauteur de 500 milliards d’euros et transfère cet argent aux Etats, régions et secteurs qui ont été le plus abîmés par la pandémie due au coronavirus.

La question sera discutée lors du prochain sommet du V4 le 11 juin. A l'heure actuelle, la République tchèque et la Hongrie sont contre le plan de relance, tandis que la Pologne et la Slovaquie se sont exprimées en sa faveur.