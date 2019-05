Plagiat: les universités tchèques intensifient la lutte

Les universités tchèques emploient de nouvelles armes dans le combat contre le fléau du plagiat dans les mémoires et autres thèses de doctorat. Dans le quotidien Právo daté de lundi on apprend notamment que 49 étudiants de l'Université Charles (UK) ont été pris la main dans le sac ces trois dernières années. Pour contrôler plus efficacement, UK vient de passer du système Theses au système Turnitin.

L'université Masaryk de Brno va quant à elle effectué un contrôle rétroactif jusqu'à l'année 2000.

Le journal rappelle que le problème de plagiat à l'université a coûté leur poste à deux ministres récemment: Taťána Malá (ANO) à la Justice et Petr Krčál (ČSSD) au Travail.