PKF - Prague Philharmonia ne fera pas sa tournée en Chine

L'orchestre PKF - Prague Philharmonia ne fera pas sa tournée prévue en Chine à l'automne prochain à l'occasion du 70è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Prague et Pékin. La menace de cette annulation planait depuis plusieurs semaines et elle a été confirmée lundi par le PKF.

L'orchestre indique via son porte-parole avoir refusé de prendre officiellement ses distances avec la mairie de Prague, pas assez favorable à la ligne officielle de Pékin et au principe de Chine unique. Le maire Zdeňek Hřib a déjà proposé une tournée à Taïwan à la place. C'est justement les prises de positions concernant Taïwan et également le Tibet qui irritent les dirigeants chinois.