Petříček: Bandera est un sujet sensible en Ukraine

"Ce n'est pas que nous approuvions quoi que ce soit, mais nous essayons de trouver un moyen de régler ce sujet sensible" a indiqué le chef de la diplomatie tchèque dans un entretien publié mercredi par novinky.cz en réponse à une question sur le nouveau statut à Kiev des anciens membres de l'armée ukrainienne de Stepan Bandera.

Tomáš Petříček (ČSSD) a inidqué avoir évoqué le sujet lors de son dernier déplacement en Ukraine. "On sent que le sujet est sensible et pour moi il est important d'en discuter, comme on a pu discuter de sujets sensibles avec l'Allemagne ou la Pologne. C'est aussi pour ça que nous avons fondé le forum tchéco-ukrainien", explique le ministre, qui s'est vu reprocher son silence sur le sujet dans les rangs de son propre parti.

Bandera est un personnage très controversé de l'histoire ukrainienne, à la fois héros indépendantiste et collaborateur actif des nazis.