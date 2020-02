Petra Kvitová reçoit le prix Čáslavská

La star du tennis Petra Kvitová a reçu mardi le prix annuel Věra Čáslavská pour sa contribution extraordinaire au sport féminin et au mouvement olympique.

La joueuse de 29 ans a déclaré que c'était un grand honneur et que la gymnaste restée dans l'histoire pour ses performances et son engagement contre le régime communiste avait été "une source d'inspiration pour la façon dont elle avait combattu à la fois en compétition et en dehors du sport".

Celle qui a notamment remporté deux fois Wimbledon a également profité de son passage à Prague pour annoncer son nouveau partenariat avec une marque française de cosmétiques.