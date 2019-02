Petra Kvitová devant le juge pour témoigner contre son agresseur présumé

La championne de tennis Petra Kvitová était à Brno ce mardi pour témoigner contre l'homme accusé de l'avoir agressée et blessée à son domicile en décembre 2016. Récente finaliste de l'open d'Australie, Petra Kvitová avait dû être opérée de la main gauche, avec laquelle elle tient sa raquette.

Radim Žondra, 33 ans et incarcéré pour une autre affaire, risque jusqu'à 12 ans de réclusion si sa culpabilité est prouvée. Il a jusqu'ici nié les faits reprochés. Kvitová a demandé à témoigner sans confrontation et a donné pendant une heure et demie sa version des faits, fournissant des détails sur la manière dont l'individu, qui prétendait inspecter son chauffe-eau, l'a menacée de son couteau puis entaillé la main avant de s'enfuir avec 10 000 couronnes en liquide.