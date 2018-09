Peste porcine africaine : les importations de porc seront contrôlées

Les importations de porc et de produits à base de porc, en provenance de pays où la présence de la peste porcine africaine a été confirmée devront être contrôlées a fait savoir l’Autorité vétérinaire tchèque ce jeudi. Les importateurs concernés auront l’obligation de faire contrôler tous les produits à base de porc en provenance de Belgique, Bulgarie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Hongrie, Pologne et Roumanie.

La Belgique et la Pologne sont les troisième et quatrièmes plus gros importateurs de porc en République tchèque. En cas de non-respect de la réglementation, des amendes pouvant atteindre jusqu’à deux millions de couronnes seront appliquées.