Peste porcine africaine : le ministère de l’Agriculture envisage de contrôler la viande polonaise et belge

Le ministère de l’Agriculture envisage d’instaurer un contrôle obligatoire de tous les porcs importés des pays européens où sévit la peste porcine africaine. Plus concrètement, il s’agit essentiellement de la Pologne et de la Belgique, qui sont respectivement les troisième et quatrième plus importants fournisseurs sur le marché tchèque. L’information a été communiquée par le ministère, ce mardi. Cette obligation ne concernerait cependant pas les produits cuits, la chaleur tuant le virus.

L’Allemagne et l’Espagne sont les deux plus importants fournisseurs de viande de porc en République tchèque. Ces deux pays n’ont toutefois pas été contaminés par la maladie, qui a affecté en revanche notamment le sud-est de la Moravie l’année dernière, région confrontée à une surpopulation de sangliers, facilitant ainsi la propagation de la peste. La République tchèque n’est autosuffisante qu’à hauteur de 53 % pour la production de viande de porc.