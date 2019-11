People In Need : le ministère des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur russe

Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur russe suite à l’interdiction de l’ONG tchèque People In Need en Russie. Le vice-ministre des affaires étrangères Martin Povejšil a exprimé son inquiétude à propos de la décision des autorités russes, a fait savoir le site du ministère. En voyage en Ethiopie, le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček (ČSSD) a également déclaré que la diplomatie tchèque allait prendre des mesures au niveau international. La plus importante organisation humanitaire d’Europe centrale a été classée le 7 novembre dernier par le ministère russe de la Justice parmi les ONG qui ne peuvent plus travailler dans le pays.

Ce n’est pas la première fois que les autorités russes interdisent les activités de People In Need dans la région. Très impliquée au début des années 2000 notamment en Tchétchénie, elle s’était vue retirer son autorisation durant l’été 2005, accusée de financer les indépendantistes tchétchènes considérés par Moscou comme des terroristes. A l’époque, l’organisation avait été à nouveau autorisée à travailler en Russie deux ans plus tard.