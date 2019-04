Pékin: rencontre entre Miloš Zeman et Xi Jinping

Le président tchèque Miloš Zeman a rencontré ce dimanche à Pékin le président chinois Xi Jinping. Lors de cet entretien d’une vingtaine de minutes, le chef de l’Etat était accompagné de plusieurs ministres et d’hommes d’affaires, dont Pavel Tykač (Sev.en Energy) et Jiří Šmejc (Home Credit).

Le hockeyeur Jaromír Jágr était également présent, ainsi que l’ancien footballeur Pavel Nedvěd, devenu ambassadeur du football chinois.

Selon le porte-parole du président tchèque, les discussions ont porté sur les investissements tchèques en Chine et les investissements chinois en Tchéquie, où CITIC Group a repris les actifs de CEFC. Le fondateur de CEFC, Ye Jianming, qui était devenu conseiller économique du président Zeman, a des ennuis avec la justice de son pays. Mais Miloš Zeman a assuré dimanche qu’il n’était pas en prison.